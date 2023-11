’Paradiso’ replica fino a domenica

Alla Fonderia di Aterballetto, in via Costituzione a Reggio, proseguono fino a domenica le repliche di "Paradiso", spettacolosi danza con coreografia di Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci, un progetto per la promozione internazionale della danza contemporanea dell’Emilia-Romagna.

In scena ogni sera alle 18,30, alle 19,30 e alle 20,30. Ingresso a 10 euro. "Paradiso", finalista ai premi Ubu 2022 per "miglior spettacolo di danza" e "migliore scenografia", nasce dalla riflessione sulle possibilità dello spettacolo dal vivo e la sua necessaria riscrittura in tempi post-pandemici.

La performance e` un luogo di relazione, di attesa e di possibilità, con corpi che attraversano, siedono, camminano e roteano con soluzioni inedite. Ispirata al Paradiso di Dante, la performance incarna la diffusione della luce e la presenza del suono.