Parapiglia con la polizia locale. Assolto professore universitario

di Alessandra Codeluppi

Una nottata intera di tensione con gli agenti della polizia locale, poi sfociata in un processo a carico di Alberto Rinaldi, docente universitario reggiano, oggi 61enne, imputato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: per la prima accusa ieri il giudice Silvia Semprini lo ha assolto "perché il fatto non sussiste"; per la seconda ha pronunciato "il non doversi procedere" per mancanza della querela degli agenti. Secondo la ricostruzione investigativa, lui, professore del dipartimento di Economia all’Unimore, l’8 ottobre 2017, fu fermato in auto da due agenti della Municipale, all’altezza di via Emilia Ospizio 60: "Invitato a fare accertamenti tramite alcolblow, si era dimostrato poco collaborativo e, visto l’esito incerto dell’esame, fu sottoposto poi all’etilometro. A seguito della richiesta di fare ulteriori accertamenti, visto lo stato di instabilità che mostrava, all’improvviso inveì contro gli agenti con grasi del tipo: ‘Questo è limitare la libertà personale, vi pago anch’io lo stipendio’". Poi doveva rispondere di aver spintonato un agente verso l’auto di servizio, colpendolo alla spalla e al ginocchio; e di aver colpito l’altro, accorso in aiuto del collega, al braccio. Per entrambi era stata formulata una prognosi di tre giorni. Per lui la Procura ha chiesto 6 mesi di condanna. La difesa, affidata agli avvocati Alessandro Nizzoli e Massimo Vellani, ha sostenuto che il pretest per l’uso di alcol aveva dato valore zero, e lui pensava di essere a posto. Ma poi gli fu chiesto anche l’alcoltest, e iniziò la discussione in cui lui disse che la sua libertà veniva limitata e gli agenti ribatterono che stavano lavorando anche per lui. Pure il secondo accertamento fu negativo, ma gli venne puntata una torcia sugli occhi: gli dissero che aveva le pupille dilatate e doveva andare con loro all’ospedale. Il docente sostiene di essere stato spintonato, e di aver contraccambiato; gli agenti dicono che lui li ha aggrediti.

Lui venne ammanettato e portato al Santa Maria, dove anche il terzo test per la droga diede esito negativo. Passano quattro ore: lui fu condotto in caserma e rilasciato alle 6.15 dopo essere stato denunciato. I legali hanno chiesto in prima battuta l’assoluzione da entrambi i reati, sostenendo che il loro assistito "non aveva niente da nascondere" e che "dal 1945 non c’è una pronuncia secondo cui la sua frase in segno di protesta, e dimostrarsi poco collaborativo, configurino violenza o minaccia". E hanno sostenuto anche che le lesioni non derivavano dalla volontà di aggredire – pure lui si era fatto male – ma si erano generate in seguito al parapiglia.