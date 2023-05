"Parcheggi a pagamento? Penalizzano il centro"

"Il centrosinistra non intende perdere il consenso per un provvedimento che penalizzerebbe i pendolari e il centro al solo fine di fare cassa. Ecco perché i parcheggi a pagamento in via Cecati, Polveriera ed ex Gasometro come previsto nel Pums, la nuova idea di mobilità pomposamente rilanciata dal sindaco e dall’assessore Bonvicini, diventeranno tali solo dopo le elezioni". A ribadirlo è Marco Eboli, portavoce di Fratelli d’Italia. "Nel Pums peraltro c’è un’altra omissione: il progetto Tranvia era già stato bocciato dal Governo Draghi dove il Pd era in maggioranza, anche se ora verrà ripresentato in quello Meloni".