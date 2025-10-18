Parcheggi all’ospedale. Protestano i sindacati. Piano sosta in stallo

di Francesca Chilloni

Muro contro muro ieri al tavolo tra Ausl e Comune di Reggio da una parte e, dall’altra, sindacati di medici e operatori del comparto sanitario che domandano una soluzione al problema parcheggi presso il Santa Maria Nuova. Dopo circa tre ore di trattativa tesissima, tuttavia, l’azienda ha deciso di sospendere il Piano che prevede tra l’altro l’introduzione dal 1° novembre della sosta a pagamento per i lavoratori. Data che non sarebbe comunque stata rispettata visto che non sarebbe ancora stata approntata la segnaletica adeguata.

Non si è però trovata la soluzione neppure alla richiesta di posti auto sicuri e vicini, né agli altri punti contenuti nel documento dei sindacati di settembre, e il confronto è stato aggiornato.

Di prima mattina al corteo erano presenti circa 170 rappresentanti dei lavoratori, nella sala riunioni erano una quarantina tra Cisl Fp, Cisl Medici, Anaao-Assomed, Fials, Nursind e Fassid, con Cgil e Uil presenti come "osservatori".

L’Azienda si è presentata senza una proposta alternativa al far pagare la sosta ai 3500 dipendenti del Smn (a fronte tra l’altro del fatto che i dirigenti hanno posti auto gratis e garantiti al San Lazzaro). L’unica soluzione ventilata nella discussione è stata di abbassare il costo dell’abbonamento-dipendenti da 30 a 15 euro.

IL CONGELAMENTO

DEL PIANO

A precisa domanda del segretario Cisl Funzione Pubblica Gennaro Ferrara, il direttore generale Davide Fornaciari ha promesso che il Piano non partirà fino quando l’azienda non avrà presentato una proposta che cerchi di andare il più possibile incontro alle richieste.

Per arrivare al risultato, non sono mancate fiammate come quando la Mobility manager dell’Ausl Angela Chiari ha affermato che i lavoratori arriverebbero prima nei parcheggi "per farsi un sonnellino a inizio turno", oppure quando l’assessore alla mobilità Carlotta Bonvicini ha ricordato che anche i dipendenti comunali non hanno parcheggi riservati.

"Noi salviamo vite, andiamo a lavorare di notte per dare risposte ai bisogni sanitari della popolazione. Chiediamo rispetto", è stata la replica.

I NUMERI

Ogni giorno al Smn arrivano 6mila cittadini tra pazienti e visitatori, e 3500 lavoratori suddivisi su tre turni e di cui il 79% sono donne. Donne con carichi familiari, che spesso si ritrovano a dover partire un’ora prima da casa per trovare un posto in zone anche mal frequentate e poco illuminate, e che magari al rientrano trovano una multa sul parabrezza.

Il sistema-parcheggi porta nelle casse Ausl 260mila euro l’anno.

"Ci siamo fermati al primo punto – sottolineano Alberto Ansaloni di Cisl e Gabriella Torre di Fials –. Condividiamo che il tema sia la rotazione, ma non crediamo che il pagamento sia la soluzione: rotazione o non rotazione, anche pagando non si trova posto. Il problema, che si protrae da 10 anni, lo si risolve proponendo il contrario: non far pagare e, ad esempio, dare incentivi chi non usa l’auto. Ribaltiamo il ragionamento".

IL PARCHEGGIO MULTIPIANO

E il parcheggio multipiano, quella chimera urbana che si cerca di mettere a terra da una dozzina di anni?

"Era previsto nel Pums quando fu realizzato il Core, nel 2013 – spiega Giuseppina Parente (Fials) –. Fu firmata un’intesa tra l’allora direttore generale Ivan Trenti e il sindaco Ugo Ferrari. Il Comune doveva costruire la rotonda davanti al Smn e gestire l’area antistante, rifacendone la viabilità. L’azienda si prese l’impegno di realizzare il parcheggio. Il progetto è ancora lettera morta: a quest’ora se ne sarebbero già ammortizzati i costi". Ausl e Comune si sono "impegnati a valutare la predisposizione di uno studio di fattibilità" per la realizzazione del multipiano "tramite project financing e la definizione del piano economico-finanziario per la gestione, al fine di verificarne la reale convenienza". Sarà valutato anche un servizio sperimentale di navetta riservata i dipendenti per potenziare il servizio Minibù dallo scambiatore Luxemburg, oggi previsto dal lunedì al sabato ogni 15 minuti.

I MEDICI

Annalisa Pilia (Cisl Medici) e Cristian Rapicetta (segretario aziendale Anaao) non nascondono l’amarezza: "Continuano a trincerarsi dietro la presunta necessità di rotazione dei posti auto, che a loro dire garantirebbe maggiore disponibilità. È una tesi ridicola: nessun dipendente può ’ruotare’. Chi entra in ospedale per lavorare resta lì per ore, sia che il posto sia gratuito sia che venga fatto pagare".

Sulla stessa linea Emanuele Gresia, anestesista-rianimatore: "Non c’è nemmeno un punto di partenza per avviare una discussione seria e proficua. Il Piano sosta è completamente sbagliato".

Gennaro Ferrara amplia lo sguardo: "Occorre che la politica decida cosa fare. Se si chiudono i pronto soccorso dei distretti, i punti-nascita, se si concentra tutto sul presidio ospedaliero, il problema dei parcheggi non si risolverà mai, anzi si acuirà con il Mire e il rientro del Diagnosi e Cura. Il fallimento del decentramento dei pazienti in via Brigata Reggio forse porterà allo spostamento del Cau in zona ospedaliera, e la pressione aumenterà ancora".

Anche Uil Fpl e Fp Cgil hanno ribadito con forza la posizione dei lavoratori. "È inaccettabile che i dipendenti, in passato dichiarati eroi, debbano ancora una volta veder intaccata la propria dignità professionale e salariale, che siano costretti a sostenere costi e disagi per recarsi sul luogo di lavoro", dichiarano congiuntamente Emanuele Stavolo e Gaetano Merlino. "Questi lavoratori, da sempre chiamati a scelte difficili e al sacrificio, meritano, adesso, un riconoscimento concreto e immediato, a partire dalla risoluzione di un problema logistico ed economico che pesa sui loro stipendi".