Parcheggi dell’ospedale. Il presidio di Cgil e Uil:: "Ingiusto che i dipendenti debbano pagare la sosta"

Tre ore di presidio (foto Artioli) per protestare contro la nuova regolamentazione dei parcheggi dell’arcispedale Santa Maria Nuova, presentata nei mesi scorsi dall’Ausl e dal Comune di Reggio Emilia e che prenderà il via tra poche settimane. I rappresentanti di Fp Cgil e Uil Fpl alzano la voce contro una situazione "che va a penalizzare i dipendenti", come afferma Gaetano Merlino, segretario Funzione Pubblica Cgil: "Il nuovo piano non tiene minimamente conto delle istanze dei lavoratori. Da parte nostra troviamo assolutamente ingiusto che persone che vengono qui per svolgere il proprio dovere debbano pagare il parcheggio".

Gli enti sindacali tornano a farsi sentire, dopo le proposte avanzate lo scorso luglio che però, come spiega Merlino, non sembrano essere state ascoltate: "Avevamo chiesto la possibilità di avere abbonamenti a prezzi calmierati, ma l’azienda non ci ha mai dato risposta, per cui non abbiamo neanche avuto la possibilità di avere un confronto serio".

Secondo i sindacati il problema non è rappresentato solo dal costo dei parcheggi, ma anche dal loro numero, ritenuto insufficiente: "Il numero di parcheggi previsti dal piano non soddisfa le richieste dei dipendenti, soprattutto nelle ore più critiche. Ci sono lavoratori costretti a parcheggiare molto lontano o a partire ore prima per trovare posto, con il rischio di arrivare comunque in ritardo" spiega Nicola Maria Russo, segretario della Uil Fpl di Modena e Reggio Emilia.

Per i lavoratori si tratterebbe quindi di un ulteriore criticità, che si unisce a una serie di problematiche già presenti: "Siamo in un momento di grande difficoltà – sottolinea Russo –. La carenza di personale si fa sentire, gli aumenti contrattuali sono vergognosi e nell’ultimo periodo si verificano sempre più aggressioni ai danni del personale. L’obiettivo dell’azienda dovrebbe essere quello di mantenere il personale, non di disperderlo". Tutte queste problematiche possono infatti portare a un peggioramento della situazione: "Sono i lavoratori che garantiscono il welfare, se li mettiamo in difficoltà rischiamo di rendere meno efficiente il nostro servizio".

Il nuovo piano prevede due tipologie di abbonamento per i dipendenti: uno dal costo annuo di 30 euro, che dà la possibilità di accedere a 400 posti, mentre il secondo dal costo mensile di 15 euro annuo di 150, da accesso ad altri 800 parcheggi. Anche con gli abbonamenti, sostengono i sindacati, non vi è però la garanzia di poter accedere a questi spazi, soprattutto negli orari di punta in cui arrivano a esserci più di 1.500 lavoratori.

Nell’ultimo confronto di luglio era stata garantita la possibilità a tutti (dipendenti compresi) di poter usufruire di due ore di franchigia completamente gratuite in alcune aree. L’opzione non è però rinnovabile, per cui le restanti ore dovrebbero comunque essere pagate. "Restano a disposizione tre stalli gratuiti, ma solo uno (Repubblica) da 345 posti è a loro utilizzo esclusivo" concludono i sindacati. Lo Spallanzani (212 posti) e il Luxemburg (300), raggiungibile con l’interscambio navetta, sono invece a disposizione di tutti gli utenti.