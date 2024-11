Parcheggi gratis all’ospedale. Il consiglio comunale boccia la proposta dei cittadini

Non passa in Sala del Tricolore la mozione popolare sui parcheggi gratuiti attorno al Santa Maria Nuova, sostenuta da tremila firme. Bocciata coi 19 voti contrari della maggioranza (8 sì dalle opposizioni), ma il tema rimane scottante ed aperto alla luce della prossima scadenza del contratto di gestione, oggi in capo al Consorzio Tea, e della riunione tra Comune ed Ausl in programma il 4 dicembre in cui si andranno a ridefinire i dettagli della gestione. Karin Silvi (attivista Coalizione Civica) e Giuseppina Parente del sindacato Fials hanno fatto presente che la situazione è un unicum in regione se si esclude Bologna. Aumento delle persone che frequentano l’ospedale e posti in calo da anni, prima con la costruzione del Core, ora col cantiere del Mire che da solo ha spazzato via 700 stalli, a fronte della mancata attuazione da parte dell’azienda sanitaria di opere su cui si era impegnata già dieci anni fa: un parcheggio sotterraneo, un multipiano in via Murri, l’installazione di sbarre col pagamento del ticket all’uscita. Negli stalli residui più vicini all’ospedale la sosta oggi ha costi elevati, h24, 7 giorni su 7: ciò penalizza i pazienti, i caregivers e i volontari, ma anche i sanitari per i quali con la mozione si chiedeva l’esenzione dal pagamento di abbonamenti (fino a 180 euro) e, in altri casi, la drastica diminuzione delle tariffe. L’assessore Carlotta Bonvicini ha spiegato che nella prossima riunione si farà di nuovo presente all’Ausl la priorità tutelare la sosta dei turnisti, di chi si reca per fare cure continuative, dei caregiver e delle associazioni. Si chiederà di riorganizzare la sosta presso il Pronto soccorso, un riordino delle tariffe, e di aumentare i posti auto. Ma che non si può negare al gestore il suo guadagno. Davanti alla chiusura della maggioranza alla mozione – motivata dal dem Fausto Castagnetti – Paglialonga (Fd’I) ha stigmatizzato: "Tutelate non il diritto alla salute, ma il diritto ad incassare". Rinaldi (Lega) ha aggiunto: "La situazione ormai è insostenibile: davanti al Core e al Ps si spendono 3,5 euro l’ora. Mi auguro si cambi rotta". Migale (Reggio Civica): "La giunta ha deciso politicamente di fare cassa con i parcheggi, auspichiamo un ravvedimento". De Lucia (Coalizione Civica) ha concluso: "Sono lieto che non si dica più che la sosta così regolamentata riguarda la turnazione ma che ci sono contratti onerosi che vanno rispettati. Il tema è economico, ed il Comune ha la titolarità di affrontarlo. Chiediamo una scelta politica coraggiosa quando si andrà a fare la nuova convenzione, non accettare passivamente le proposte del mobility manager dell’Ausl". Dal Pd Riccardo Ghidoni ha invece replicato: "Il parcheggio a pagamento non serve a far cassa: la regolamentazione consente migliore fruizione dei servizi. Condividiamo il ragionamento alla base della mozione, ma non sugli strumenti".

Francesca Chilloni