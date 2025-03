Parcheggi in centro, FdI: "Ambiguità nel bilancio"

"Non possiamo accettare opacità nella gestione di risorse e aree pubbliche e di attività strategiche per la città". Così i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Letizia Davoli e Alessandro Aragona, esprimono forte preoccupazione per la gestione della società Reggio Emilia Parcheggi S.p.a. (REP S.p.a.) e "per le scelte dell’amministrazione comunale – spiegano – in merito ai parcheggi Zucchi e Park Vittoria". A seguito di "un’attenta analisi di documenti ufficiali", i consiglieri chiedono risposte immediate e trasparenti su una serie di criticità emerse.

Nello specifico, "il provvedimento dirigenziale 2024/2352 evidenzia una “verifica tra le Parti per il riequilibrio del contratto originale” a causa di contingenze verificatesi negli anni scorsi, senza però chiarire natura, effetti e soggetti coinvolti in tali eventi" riferiscono. Fratelli d’Italia chiede all’assessore competente di specificare quali siano queste contingenze, come abbiano compromesso l’equilibrio del contratto e quali azioni il Comune intenda intraprendere per porvi rimedio.

"Preoccupano inoltre i dati del bilancio 2023 di REP S.p.a., che rivela una situazione debitoria di circa 7,18 milioni di euro, un credito verso la controllante di 2,1 milioni e perdite pregresse rinviate per oltre 2 milioni – proseguono –. Il collegio sindacale ha invitato l’organo amministrativo a verificare la continuità aziendale e l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, sollevando dubbi sulla solidità della società". A oggi, chiedono dunque Aragona e Davoli, qual è la situazione economica e finanziaria aggiornata di REP S.p.a.? "Quanti garage risultano ancora ipotecati e per quale importo? Il Comune ha ricevuto il bilancio preconsuntivo 2024 e ha effettuato un’analisi di rischio, a tutela dei cittadini reggiani?".

Ulteriori interrogativi emergono "dal DUP 2025-2028, che parla di una “gestione più efficiente” di Zucchi e Vittoria e di nuovi progetti per l’area Garage Vittoria". Fratelli d’Italia chiede dunque lumi su "quale sia il significato di efficienza per questa amministrazione, quali siano i piani concreti per l’area e se siano stati stipulati nuovi accordi con la proprietà di REP S.p.a". Non da ultimo, "si attende chiarimento sull’approvazione del bilancio REP al 2 settembre 2024, in ritardo rispetto ai termini del Codice Civile, e sull’esistenza di fideiussioni a garanzia degli impegni assunti" rincarano.

"I cittadini meritano chiarezza sulla salute finanziaria di REP S.p.a., sul destino del Parcheggio Zucchi e di Park Vittoria e sulle scelte che impattano il futuro della città – concludono i due consiglieri –. Chiediamo all’amministrazione di rispondere punto per punto, senza ambiguità".