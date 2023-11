"Parcheggi in centro storico da migliorare"

Andare oltre l’istituzione della Ztl in via Emilia Santo Stefano e corso Garibaldi, con relative polemiche: l’invito arriva da +Europa Reggio Emilia, che chiede di "superare la partigianeria sul tema", senza tuttavia spostarsi da uno dei punti principali della discussione, ovvero la disponibilità di parcheggi per raggiungere la città storica. Anzi, +Europa ha proposto in Consiglio Comunale una mozione per migliorare la fruibilità dei suddetti parcheggi Mozione che "è stata approvata il 20 novembre, con 14 voti favorevoli (+Europa - Pd - Reggio È), 8 contrari (Lega - Forza Italia - Fdi) e 3 astenuti (M5s e Verdi), riferisce il partito.

"Crediamo che il vero nocciolo della questione - spiega il consigliere Giacomo Benassi (foto) - sia far capire ai cittadini che forme di regolazione del traffico inquinante e l’attrattività di un centro storico non sono obiettivi tra loro contrastanti, ma potenzialmente sinergici". "Come partito presente in maggioranza, con deleghe specificatamente riferite al Centro Storico (l’attuale assessora al commercio Mariafrancesca Sidoli, ndr), abbiamo formulato alcune semplici proposte", tra cui "estendere ulteriormente franchigia dei parcheggi nei controviali".

"Spiace solo vedere l’ennesimo “muro ideologico” del centrodestra - chiude - in consiglio comunale, che ha votato contro a una proposta che era la medesima caldeggiata dalle stesse associazioni di categoria dei commercianti (anche se non tutte)".