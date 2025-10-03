Parcheggi in ospedale. La Cisl sul piede di guerra: "Il piano è inaccettabile"

La Cisl, assieme ad alcune associazioni d’area, è pronta a bloccare gli straordinari dei lavoratori se dall’Ausl di Reggio non arriverà una chiara risposta sul tema dei parcheggi presso il Santa Maria Nuova. Nel ribadire che il piano sosta presentato dall’Azienda è "inadeguato e inaccettabile", Cisl Fp Emilia Centrale, Fials, Nursind, Anaao, Assomed, Fassid e Cisl Medici incalzano protestando per il "silenzio sul pacchetto di proposte presentato" chiedendo "rispetto e un confronto adeguato".

Lanciando inoltre un ultimatum: "Se entro cinque giorni – si legge in una nota – non sarà convocato un incontro con il Sindaco di Reggio e con il Direttore generale dell’Ausl, scatterà lo stato di agitazione".

Ovvero il blocco degli straordinari di medici, dirigenti, infermieri, oss e amministrativi che lavorano nel principale nosocomio cittadino.

L’universo Cisl della sanità porta avanti la lotta "reagendo al muro di gomma di Comune a Azienda, cui non sono bastati otto giorni per organizzare un incontro congiunto, nonostante il tema della sosta, per il personale e per i cittadini, sia uno dei fronti caldissimi che sta attraversando la sanità reggiana. Ogni battaglia sindacale, anche la più dura, si deve basare sul rispetto per l’interlocutore – proseguono le organizzazioni sindacali – ci chiediamo, però, che significato abbia la parola ’rispetto’ nel vocabolario del Comune e dell’Azienda e come intendano metterla in opera per cambiare un piano sosta, che così com’è non funziona. Il 24 settembre scorso avevamo trasmesso un pacchetto di sette proposte per riformarlo, costruite ascoltando le richieste dei lavoratori. Pensate per rispondere sia alle esigenze dei 3.500 professionisti che ogni giorno operano nel cuore sanitario della Città, sia ai bisogni dei cittadini. Due categorie fino ad oggi accomunate dal dover pagare per un servizio insufficiente e che funziona male".

Per questo, ad avviso dei sindacati, occorre prendere "una buona decisione", partendo dalla richiesta di trasparenza sulla realizzazione di parcheggi multipiano o interrati. Un progetto previsto in un protocollo d’intesa del 2013 tra Comune e Ausl e che "è ancora lettera morta" "L’area ospedaliera – concludono le sigle Cisl – è full e ha bisogno di un cambio di passo per garantire una sosta adeguata. Ora la città deve decidere se continuare a spremere il sistema dei parcheggi, che porta nelle casse di Ausl 260mila euro all’anno, o se cambiare passo, garantendo un adeguato diritto alla sosta" per lavoratori e cittadini.

Gabriele Gallo