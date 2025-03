Parcheggi in ospedale: "Pochi posti e costosi: questa sì che è inciviltà"

La situazione "vergognosa" dei parcheggi all’ospedale Santa Maria Nuova "non può più essere ignorata". Karin Silvi (Coalizione Civica, foto) va dritta al punto: "Il problema dei posti auto all’ospedale, per quantità e costo, è noto da almeno quindici anni eppure nulla è stato fatto. Il risultato? Sanitari e pazienti costretti a parcheggiare nei campi, multe da 60 euro fioccate sulle auto anche nelle aree dedicate ai malati oncologici, tariffe inaccettabili di 3,50 euro all’ora davanti a un pronto soccorso. Ora, come se non bastasse, vengono pure affissi cartelli che parlano di “questione di civiltà” a chi è costretto a lasciare l’auto fuori dagli spazi consentiti per poter curare le persone in reparto o ricevere cure. La vera questione di civiltà è permettere a pazienti e dipendenti di parcheggiare in modo dignitoso, senza dover arrivare ore prima o rischiare multe salatissime".

Nella discussione sviluppatasi durante il consiglia comunale di lunedì è emerso "che l’Ausl è ancora “in attesa di capire come muoversi” e che si stanno valutando soluzioni come un parcheggio sopraelevato – riferisce –. Ma di cosa stiamo parlando? Non siamo di fronte a un problema sorto negli ultimi mesi: era tutto previsto anni fa, tanto che negli accordi tra Asl e Comune erano stati progettati due parcheggi, uno sopraelevato e uno interrato. Ora si continua a parlare di studi, valutazioni e difficoltà, quando le risposte dovevano arrivare già dieci anni fa".

Intervenire nell’arco dei prossimi mesi con segnaletica orizzontale e cartelli sulle tariffe "non è la priorità". "La priorità è risolvere il problema dei parcheggi con soluzioni strutturali, a partire dal parcheggio sopraelevato e dalle richieste già avanzate nella mozione popolare. E questa non è una questione da affrontare nei prossimi anni: nei prossimi tre mesi si deve arrivare a una risposta chiara, definitiva e concreta".

Il Comune e l’Ausl "devono immediatamente richiedere un finanziamento straordinario alla Regione – considera Silvi –. Si trovano fondi per qualsiasi altro progetto, si devono trovare anche per garantire un accesso dignitoso all’ospedale. E, soprattutto, bisogna smetterla di colpevolizzare sanitari e pazienti, perché chi parcheggia fuori dalle strisce lo fa per necessità, non per mancanza di civiltà, come invece decanta la mobilty manager lasciando cartelli sulle auto dei propri dipendenti".

"Adesso basta – chiosa –. Non possiamo accettare che un ospedale di riferimento regionale e oltre venga gestito con questa superficialità. Se si sono trovati i fondi per progetti all’avanguardia come il Core e il Mire, si trovino subito anche per garantire un accesso dignitoso ai servizi sanitari".