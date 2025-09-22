Parcheggi ospedale, il presidio. Sosta gratis per dipendenti Ausl: "Dall’azienda nessuna risposta"

Sindacati in protesta oggi davanti all’arcispedale Santa Maria Nuova: il presidio promosso da Fp Cgil e Uil Fpl inizierà alle 11 "per manifestare contro l’assenza di risposte da parte della direzione in merito alla questione dei parcheggi destinati ai dipendenti". Presa di posizione decisa, che si inserisce in una giornata già di per sé parecchio movimentata.

Sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore degli autisti del trasporto pubblico locale, in protesta contro le politiche aziendali di Seta, in primis il fatto di aver integrato l’organico con autisti ’gettonisti’; sempre su tutta la giornata si estende poi lo sciopero generale nazionale che coinvolge tutti i settori, a sostegno della popolazione palestinese.

IL PRESIDIO ALL’OSPEDALE

La protesta davanti al Santa Maria Nuova segue l’incontro avvenuto lo scorso luglio tra una delegazione dell’Ausl e i rappresentanti sindacali. "Avevamo chiesto che venisse garantito il parcheggio gratuito per tutti i dipendenti proponendo, qualora ciò non fosse stato realizzabile, una soluzione alternativa, ovvero la creazione di abbonamenti a costi calmierati, che consentissero al personale dell’ospedale di parcheggiare in tutti gli stalli disponibili, con la dovuta attenzione al rispetto delle aree riservate ai disabili".

A distanza di mesi, aggiungono i sindacati, il fatto di non aver ricevuto alcun riscontro "non è accettabile. I lavoratori del Santa Maria Nuova garantiscono quotidianamente un servizio essenziale e non possono essere ulteriormente penalizzati da spese e disagi legati al parcheggio". La mobilitazione proseguirà "fino a quando non verrà trovata una soluzione concreta" concludono.

SCIOPERI E DISSERVIZI

L’adesione da parte dei lavoratori Seta dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza "potrebbe compromettere la regolarità del servizio" ha annunciato nei giorni scorsi la stessa società. Nella nostra provincia il servizio urbano ed extraurbano prevede astensioni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 fino al termine del servizio.

Scuole, treni e prestazioni sanitarie invece hanno messo le mani avanti in previsione dello sciopero nazionale per Gaza. "Per l’intera giornata lavorativa di lunedì (oggi, ndr) potrebbe verificarsi qualche disagio" è il messaggio inoltrato alla cittadinanza pochi giorni fa dall’azienda Usl di Reggio.