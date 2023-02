Parcheggi pubblici alla Mediopadana? Li gestisce la società del Park Vittoria

di Daniele Petrone

I nuovi parcheggi pubblici della Mediopadana? La gestione è la stessa del Park Vittoria e dell’ex Caserma Zucchi. Si tratta della Gps spa che ha come amministratore unico l’imprenditore siciliano Filippo Lodetti Alliata (foto in alto a destra).

La società rientra nella ‘Rti’ (una cordata) con la cooperativa Coopservice che si è aggiudicata l’affidamento diretto – dopo che il bando è andato deserto – da parte del Comune di Reggio per la gestione delle aree sosta denominate ‘P1‘ e ’P2‘ davanti alla stazione alta velocità. La prima è stata aperta proprio il 1° febbraio, tre giorni fa, mentre l’altra dovrebbe entrare in funzione – stando ai programmi indicati dal municipio – entro fine mese. "Il Comune aveva bisogno di una raggruppamento che gestisse sia la parte tecnica e manutentiva come quella relativa a sbarre e casse così come quella della gestione della prenotabilità della sosta – spiega il dirigente comunale, l’ingegner David Zilioli – Sia il tema della vigilanza notturna".

Dunque Coopservice si occuperà della sicurezza, mentre Gps della gestione dei pagamenti e delle prenotazioni; tant’è che è attivo il sito www.mediopadanapark.it – dove tra l’altro viene pubblicizzato anche il ristorante ‘A Mangiare’, storico locale reggiano rilevato dallo stesso Lodetti Alliata (assime anche al ‘Buontempone’ e al ’Canale Maestro‘) – attraverso il quale si può prenotare e pagare la sosta.

Coopservice e Gps – come da contratto stipulato che dura trenta mesi – avranno un ‘compenso’ fisso mensile a prescindere dagli introiti di cassa del parcheggio che andranno al Comune.

Gps spa fa parte del gruppo Final, holding operativa di partecipazioni industriali del principe palermitano della nobile famiglia Lodetti Alliata. La stessa a cui fa capo la società di progetto Reggio Park con cui è gestita l’area dell’ex Caserma Zucchi e soprattutto che realizzò il più che discusso – soprattutto per non aver risolto il problema della sosta in centro – parcheggio interrato che ‘sventrò’ piazza della Vittoria (voluto dall’Amministrazione Delrio ed ereditato dall’attuale sindaco Luca Vecchi che comunque allora era capogruppo Pd), dove restano ancora box-garage invenduti.