Parcheggi rosa a Villa Minozzo. Coriani: "Finalmente"

Arriva il parcheggio rosa anche a Villa Minozzo: approvata all’unanimità una mozione presentata dal consigliere Marco Coriani, con il gruppo ‘Un avvenire per Villa Minozzo’. "La richiesta era stata sollecitata da alcuni cittadini già un anno fa al sindaco in modo informale – spiega Coriani –, ma sino a ora non è stata presa ancora in considerazione. Per noi rappresenta un sostegno a favore della maternità e della natalità, visto che nel 2024 sono nati nel nostro comune solo nove bambini. Riteniamo sia importante spronare l’amministrazione a spostare urgentemente l’attenzione sui bisogni delle giovani famiglie, delle donne in gravidanza, delle neo mamme e nuclei famigliari con bambini piccoli. Con questo trend il Comune è a rischio sopravvivenza".

Senza i parcheggi rosa introdotti dalla riforma del codice della strada, secondo il consigliere Coriani, oltre ai relativi contributi per la realizzazione, non si possono avere i contrassegni specifici rilasciati dal comune di residenza, proprio per la mancanza di individuazione di tali parcheggi.

s. b.