"Parcheggi rosa? Ottima idea. Ma l’avevamo già proposta noi"

"Le nostre istanze convincono ma il Comune preferisce farle proprie prima di discuterle in consiglio". Così la capogruppo di ‘Castelnovo al centro’, Sabina Nardini, a proposito della realizzazione dei parcheggi rosa per donne in gravidanza e genitori con bimbi inferiori ai due anni nel parcheggio dell’ospedale Sant’Anna la cui realizzazione è stata annunciata dal Comune stesso. "Intervento che accogliamo con favore – prosegue –. È esattamente ciò che abbiamo proposto nella mozione depositata il 16 maggio scorso e che il consiglio comunale non ha discusso". "Già in autunno – aggiunge – in occasione della mozione per introdurre la diretta streaming delle sedute del consiglio, avevamo assistito allo stesso copione. Episodi che sollevano una questione importante di metodo e rispetto istituzionale. Le buone idee non hanno colore politico, ma è fondamentale che il processo decisionale avvenga in modo trasparente". "L’amministrazione – conclude Nardini – si faccia carico almeno del pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro per ottenere il contrassegno rosa e i successivi rinnovi".

s.b.