Parcheggi all’arcispedale Santa Maria Nuova: sospesa la sosta a pagamento per i lavoratori

Reggio Emilia, 17 ottobre 2025 – Muro contro muro stamattina nella discussione al tavolo tra Ausl e Comune di Reggio da una parte e, dall’altra, sindacati di medici e operatori del comparto sanitario che domandano una soluzione al problema parcheggi del Santa Maria Nuova. E, dopo circa tre ore di trattativa tesissima, svoltasi a porte aperte in una sala del San Lazzaro, l’azienda ha deciso di sospendere il Piano che prevedeva dal primo novembre l’introduzione della sosta a pagamento per i lavoratori con abbonamenti a 30 euro. La soluzione alla richiesta di posti auto sicuri e vicini all’ospedale non si è trovata, e il confronto è stato aggiornato. Fuori, nel parco dell'ex manicomio, un drappello agguerrito di rappresentanti di medici, infermieri, tecnici e operatori sanitari con fischietti, megafoni, e cartelli.

Sospeso il piano sulla sosta a pagamento all'ospedale, dopo una trattativa tesissima

Con una discreta dose di coraggio l’Ausl si è presentata senza una proposta alternativa al far pagare la sosta ai 3500 dipendenti - tra l’altro a fronte del fatto che i dirigenti tra i benefit hanno anche il posto auto gratis e garantito al San Lazzaro. L’unica soluzione ventilata nel corso della discussione è stata di far scendere il costo da 30 a 15 euro. Infine la resa e la sospensione del Piano.

Fiammate quando, forse provocatoriamente, la Mobility manager dell’Ausl ha affermato che i lavoratori arriverebbero prima nei parcheggi per farsi un sonnellino ad inizio turno oppure quando l’assessore alla mobilità Carlotta Bonvicini ha ricordato che anche i dipendenti comunali non hanno parcheggi riservati o gratuiti. “Noi salviamo vite, andiamo a lavorare di notte per dare risposte ai bisogni sanitari della popolazione. Per questo chiediamo rispetto”, è stata la replica.

Ogni giorno al Santa Maria arrivano in auto 6mila cittadini tra pazienti e visitatori, e 3500 lavoratori suddivisi su tre turni e di cui il 79% sono donne. Donne con carichi familiari, che spesso si ritrovano a dover partire un’ora prima da casa per trovare un posteggio in zone lontane, mal frequentate e poco illuminate.

“Ci siamo fermati al primo punto - sottolineano Albero Ansaloni di Cisl e Gabriella Torre di Fials - Condividiamo che il problema sia la rotazione, ma non crediamo che il pagamento sia la soluzione perché - rotazione o non rotazione - anche pagando non si trova posto. Inoltre un lavoratore non può ruotare: arriva, fa il suo lavoro e spera di andarsene al fine turno. Il problema lo si risolve proponendo il contrario: non fare pagare, dare incentivi chi non usa l’auto. Ribaltiamo il ragionamento svolto fino ad oggi perché il pagamento su cui la direzione Ausl continua ad insistere non risolverà il problema che si protrae da ormai ormai più di 10 anni”. Problema che in molti temono si aggraverà ulteriormente con l'entrata in funzione del Mire: “Lanceremo il parto in auto - ironizza un'ostetrica - con le donne che partoriscono mentre girano in tondo per cercare un parcheggio”.