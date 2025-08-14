"Parcheggia qui e dammi 100 euro". Arrestato un 20enne per estorsione

Lo ha ‘aiutato’ a parcheggiare, poi gli ha estorto del denaro. Un 20enne di origine rumena è stato arrestato dalla polizia di Stato lunedì mattina e poi portato in carcere.

È successo intorno alle 10 quando alla sala operativa della questura è arrivata la segnalazione da parte della vittima, un 38enne residente a Parma, il quale poco prima, dovendo parcheggiare nell’area di sosta dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, ha raccontato di essere stato avvicinato da un giovane. Quest’ultimo lo ha convinto a mettere l’auto molto distante dall’ingresso della struttura, in un’area isolata. Il giovane, inizialmente in modo educato, ha chiesto una somma di denaro in cambio della cortesia fatta. Il 38enne, sentendosi in debito, gli ha consegnato la somma di 10 euro. Tuttavia, il giovane, con tono minaccioso, ha iniziato a chiedere più soldi, paventando possibili ripercussioni sul veicolo, spaventondolo col millantare di rapporti, familiari e amicali, con gruppi criminali.

Il 38enne, intimorito, gli ha dato così 100 euro. Il 20enne solo a quel punto si è allontanato, ma senza lasciare il parcheggio. La vittima dell’estorsione ha dunque chiamato la questura che ha inviato sul posto due Volanti. Il giovane, alla vista delle forze dell’ordine, ha cercato di fuggire, salendo sul primo bus in partenza da viale Risorgimento. Ma gli agenti lo hanno prontamente fermato e portato negli uffici di via Dante.

Qui hanno effettuato i necessari accertamenti, raccogliendo poi la querela della vittima, alla quale sono restituita la somma estorta. Il 20enne, incensurato, ma dal divieto di avvicinamento all’area urbana dell’Arcispedale, è finito in manette e in cella in attesa dell’udienza di convalida. Martedì mattina è comparso in tribunale: il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora in provincia di Reggio.