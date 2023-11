"Parcheggiare al pronto soccorso deve essere gratis"

Al centro di una mozione, presentata ieri dal Movimento 5 Stelle di Reggio, c’è la questione spinosa dei parcheggi in prossimità del pronto soccorso. "Chiediamo alla giunta di confrontarsi con le aziende di riferimento – spiega la consigliera Paola Soragni – per non far pagare il ticket e i rinnovi dello stesso a chi si rivolge al pronto soccorso in stato di necessità". "La gratuità del parcheggio per chi sta male deve essere un diritto – incalza –. La sanzione invece costituisce un abuso".

A questo proposito, Soragni cita la sentenza del 9 ottobre scorso emessa dal giudice di pace Maghenzani Taverna, che "ha stabilito l’illegittimità" di queste sanzioni. Una soluzione "potrebbe, ad esempio, essere un ticket rilasciato al pronto soccorso, in caso di necessità e urgenza", per superare poi una sbarra posta appositamente all’ingresso del parcheggio del pronto soccorso.

I pentastellati annunciano infine l’inizio di una raccolta firme, in collaborazione con Coalizione Civica, aperta ai cittadini.