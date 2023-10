Parcheggio dell'area sportiva a Guastalla: inizio lavori a Pieve

Nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i lavori al parcheggio dell’area sportiva a Pieve di Guastalla (foto). Un intervento atteso da molto tempo, su un’area di sosta da anni caratterizzata da profonde buche, che si trasformano in enormi pozzanghere in caso di maltempo, con disagi e problemi per i cittadini che usano quell’area, situata fra il Centro Le Piscine, il nuovo palasport, il campo sportivo del rugby, l’anello di atletica e le scuole superiori. Nei giorni scorsi sono stati notati tecnici sul posto per eseguire gli ultimi sopralluoghi. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche, la pavimentazione in asfalto del parcheggio, segnaletica orizzontale e verticale. Sono previsti, inoltre, la realizzazione della nuova piazzola di sosta dei pullman di linea su via Sacco e Vanzetti, al di fuori della carreggiata stradale (una nuova pensilina con corsia per gli autobus) e la sistemazione del passaggio pedonale di fronte ai fabbricati dell’impianto sportivo Nelson Ferrarini. L’intervento dovrebbe durare tre mesi, per un costo di 425 mila euro.