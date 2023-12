Parcheggio gratis in pronto soccorso. Ok alla mozione in Consiglio

Approvata con nove voti favorevoli (Coalizione civica, Forza Italia, M5S, Alleanza civica, Lega, Fratelli d’Italia) e 17 astenuti (Pd, Più Europa, Europa verde-Immagina Reggio, Reggio è) in consiglio comunale a Reggio la mozione sul parcheggio gratuito in accesso al pronto soccorso in caso di urgenza. I consiglieri Soragni, Bertucci, Aguzzoli, De Lucia, Ferrarini, Salati, Sacchi, Rinaldi, Varchetta, Bassi, Panarari sono stati i firmatari della mozione. "Un atto di giustizia il parcheggio gratuito. Al contrario ci sembra un abuso pretendere il pagamento della sanzione dal cittadino che si troverebbe a versare un contributo per il ricorso, spesso superiore alla misura sanzionatoria, oltre ad eventuali spese per assistenza legale", dicono gli autori del documento. "Rammarica l’astensione del Pd – aggiunge Paola Soragni (nella foto), del M5S – quando era invece un’occasione per essere uniti, dalla parte di chi si trova a subire una sanzione illegittima perchè ricorso a cure urgenti del pronto soccorso ospedaliero in caso di necessità, non in grado di pagare o di rinnovare il ticket del parcheggio. Un’apertura invece si è letta nelle parole dell’assessore Carlotta Bonvicini che sta cercando, da quanto riferito, soluzioni per arrivare a una tale garanzia".

La mozione è nata dopo la sentenza emessa dal giudice di pace di Reggio, che ha stabilito la illegittimità di sanzioni per mancato pagamento o rinnovo del ticket al parcheggio nei pressi del pronto soccorso ospedaliero cittadino.