Parcheggio riservato per le donne incinte, bisogna chiedere il pass

Da alcuni giorni nel parcheggio della Casa della Salute di Fabbrico è stato attivato un nuovo parcheggio rosa, servizio rivolto alle donne in stato di gravidanza e alle mamme con neonati al seguito fino ai dodici mesi di età. Per poterne usufruire è necessario un apposito pass da esporre sul cruscotto del veicolo. Il pass consente di parcheggiare gratuitamente negli stalli blu e nelle aree di sosta a tempo limitato. Per poter avere il cartellino rosa è necessario rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico del municipio locale, con il certificato di gravidanza.