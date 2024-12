Parcheggio Zucchi, sosta a 2 euro al giorno e navetta gratis due domeniche: “Vieni in centro a Natale”

Reggio Emilia, 11 dicembre 2024 – Le voci di tanti commercianti e residenti del centro storico sono state ascoltate. A seguito delle varie proposte, avanzate per incentivare una maggior accessibilità verso l’esagono, il Comune di Reggio lancia la proposta ’Vieni in centro a Natale’ dal 13 dicembre al 6 gennaio. Le principali novità riguardano il parcheggio Zucchi dove la tariffa giornaliera sarà di 2 euro, navette gratuite nelle domeniche 15 e 22 dicembre sulla linea Minibu E, con frequenza di 14 minuti da e per i parcheggi scambiatori Volo e Funakoshi: la gratuità vale indipendentemente dalla sosta nel parcheggio scambiatore.

“La scelta di sostenere l’accessibilità del centro storico – spiega l’assessora all’Economia urbana con delega al Centro storico, Stefania Bondavalli –, nasce dall’ascolto che ha caratterizzato il nostro lavoro nei primi mesi di mandato. Si tratta di interventi che puntano a dare una risposta nell’immediato alle istanze di cittadini e mondo del commercio in un momento particolare come quello delle Feste di Natale. Un modo per incentivare maggiormente la partecipazione alle iniziative messe in campo in queste settimane, nell’ottica di una rivitalizzazione del nostro centro storico».

Le fa eco l’assessora alle Politiche per il Clima e la Mobilità sostenibile, Carlotta Bonvicini: “Mettere a sistema tutta l’offerta di sosta cittadina, soprattutto sul centro storico è uno fra gli obiettivi di mandato per questa amministrazione. Partiamo con un segnale importante: l’accordo con il gestore privato del parcheggio Zucchi, per quanto limitato al periodo natalizio, rappresenta un passaggio significativo riguardo alle valutazioni circa l’utilizzo del principale bacino di sosta del centro storico. A questo si aggiunge l’attivazione del servizio del Minibu E anche la domenica, come navetta natalizia. Continueremo a lavorare per rendere l’accessibilità da e per il centro storico semplice e conveniente, trovando nuove soluzioni di trasporto, che rispondano anche alle esigenze di commercianti e ristoratori".

Cna Reggio Emilia accoglie con grande soddisfazione l’iniziativa e sottolinea l’importanza di rafforzare la sinergia tra le parti e auspica che queste azioni straordinarie possano rappresentare un primo passo verso una pianificazione strategica di lungo termine condivisa con le Associazioni di categoria.

“Questa decisione del Comune – dice Annarella Ferretti, presidente Cna Area Centro – risponde finalmente alle richieste che Cna ha formulato negli anni. Si tratta di un segnale importante che valorizza il centro storico e sostiene i commercianti e gli artigiani in un momento strategico come il Natale. La collaborazione che si sta consolidando con l’amministrazione, grazie anche alle visite ai commercianti nell’ambito dell’azione di ascolto promossa dall’assessora Stefania Bondavalli, è un segnale positivo per il futuro del cuore cittadino”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Dino Spallanzani, presidente di Cna Commercio: «Le misure annunciate sono un’occasione per verificare sul campo l’efficacia delle proposte che Cna ha avanzato per rendere il centro storico più attrattivo e accessibile. L’integrazione con i servizi di trasporto pubblico e le iniziative culturali del Cartellone natalizio rappresenta un esempio virtuoso di come istituzioni e associazioni possano lavorare insieme per rilanciare l’economia urbana”.