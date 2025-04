Parchi a ’sfalcio ridotto’. Il piano nelle aree verdi per tutelare il territorio

Sono 20 in altrettanti parchi cittadini e si estendono per circa 75mila mq le aree verdi di Reggio a cosiddetto ’sfalcio ridotto’. Cioè oasi in cui, per la tutela dell’ambiente, l’erba e la vegetazione saranno tagliate solo due volte l’anno, contro le quattro-cinque attuali. I benefici del progetto promosso dal Comune, che è stato sperimentato per la prima volta in quattro siti nel 2022, sono diversi. "Innanzitutto riducendo la frequenza di taglio si consente alle piante erbacee che compongono il prato di completare il ciclo vegetativo dalla fioritura fino alla produzione di seme, rafforzando la biodiversità e incrementando il valore dell’ecosistema degli spazi verdi cittadini", spiegano dall’amministrazione. Inoltre "questo metodo fornisce nutrimento agli insetti impollinatori, come api e farfalle, veri e propri guardiani dell’ecosistema". Viene poi migliorata "la permeabilità del suolo" e favorito il contrasto alle "isole di calore".

Le aree verdi in questione sono Parco della Resistenza, I Platani (via Colonna e via Fenulli), Castello Canali, della Dogana, Laura Gelosini e Pierino Beggi, Velmore Davoli, dei Gonzaga, Martiri di Villa Sesso, della Cooperazione, delle Acque Chiare, La Fornace, Campo di Marte 2, Mons. Angelo Cocconcelli (compresa la zona della pista ciclabile), Giorgio La Pira, Il Noce nero e quello di Roncocesi.