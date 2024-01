Parchi chiusi di notte: proroga

Verrà prorogata l’ordinanza comunale che a Rio Saliceto chiude i parchi di sera e di notte per cercare di contrastare il fenomeno di vandalismi e di assembramenti di giovanissimi protagonisti di danneggiamenti e reati vari. Ieri mattina si è svolto un incontro con il sindaco Lucio Malavasi, l’assessore Daniele Pietri, la polizia locale (con il vice comandante Giuseppe Varà) e il maresciallo Angelo Saviano dei carabinieri. Gli effetti positivi dell’ordinanza hanno convinto a continuare su questa strada, almeno per tutto febbraio. In materia di furti, pare che ora il fenomeno sia in diminuzione in paese. Nell’ambito della sicurezza si lavora pure a un nuovo piano di videosorveglianza e alla possibilità di installare dissuasori di velocità nell’ambito urbano e pure extra urbano. E rimane ancora alta l’attenzione sulle truffe agli anziani, fenomeno ancora molto evidente.