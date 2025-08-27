Parchi pubblici e decoro: "Telecamere e fototrappole. Ma ognuno faccia la sua parte"

I parchi pubblici a ridosso di scuole e affacciate su zone di intenso traffico risultano essere trattati con modalità di manutenzione differenziate rispetto ad altre zone della città. Lo conferma Davide Prandi, assessore alla Cura della città, rispondendo alla lettera di una donna che ha segnalato una situazione non proprio ottimale al parchetto tra via Patti e l’area ex Polveriera, a Reggio.

"I parchi vengono puliti con cadenza regolare, un giorno sì e un giorno no, e sono dotati di cestini per la raccolta indifferenziata", spiega l’assessore, ringraziando per le osservazioni e "comprendendo bene il dispiacere e l’indignazione".

E aggiunge: "Circa un anno fa sono state installate nuove telecamere proprio per aumentare i livelli di controllo. Inoltre, abbiamo lavorato all’attivazione di fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti. È importante però sottolineare che ogni intervento di pulizia straordinario, in aggiunta a quelli previsti nel contratto di tariffa Tari, comporta costi extra per il Comune e quindi per la collettività, che vanno a sottrarre risorse ad altri servizi. Per questo, occorre distinguere tra la regolare erogazione del servizio pubblico e i comportamenti scorretti di pochi, che incidono negativamente sul decoro e sulla sicurezza. Le conseguenze di tali condotte ricadono purtroppo sull’intera collettività".

L’ente pubblico locale, di recente, risulta aver anche potenziato l’attività di sensibilizzazione dei cittadini proprio verso il contrasto all’abbandono dei rifiuti.

"Il Comune di Reggio – aggiunge l’assessore Prandi – conferma il suo impegno quotidiano nel contrastare l’abbandono dei rifiuti, ma ricorda anche che la corretta gestione dei rifiuti è un dovere individuale di ogni cittadino oltre che pubblico: solo con la collaborazione reciproca è possibile mantenere e valorizzare luoghi importanti per la vita della comunità. È evidente che ogni persona educata e rispettosa delle regole spera di vivere in una città civile. Ma perché ciò avvenga non è sufficiente l’impegno dell’ente pubblico, che è costante, ma occorre il contributo attivo di ciascuno, a tutela del bene comune. È necessario affermare con chiarezza che siamo cittadini non solo nei diritti, ma anche nei doveri: diversamente, per la maleducazione di pochi finiamo per pagare tutti. E nessuno sforzo dell’amministrazione comunale potrà mai essere sufficiente".