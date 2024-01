"Parco Amarcord, il Comune ha le idee confuse"

"Parco Amarcord: poche idee e anche ben confuse". A sostenerlo è il Pd di Casalgrande sollevando critiche per la ‘trasformazione’ del parco Amarcord di Casalgrande. Sul tema intervengono i consiglieri di minoranza Paolo Debbi e Matteo Balestrazzi assieme a Giuseppe Berselli, candidato sindaco per le prossime amministrative. "Passeggiando nel parco Amarcord, nato nel 1996 per dotare Casalgrande di un parco pubblico verde e tranquillo, si nota oggi un ‘misterioso’ cantiere recintato – dicono gli esponenti della direzione Pd di Casalgrande –. Il 21 settembre 2023 infatti la giunta comunale ha approvato un progetto per la realizzazione nel parco Amarcord, in mezzo alle piante e stradine per il passeggio, di due nuove installazioni: un’area skate park e un’area per il pump track, un percorso a gobbe per biciclette da cross. Tutto questo al costo di 150mila euro che il Comune fa pagare, in virtù di una convenzione, alla ceramica Cipa Gres. Si recinta il cantiere nel parco e partono i lavori, cominciano ad arrivare ruspe e quintali di cemento".

Debbi, Balestrazzi e Berselli spiegano che poi, il "14 dicembre, dopo nemmeno tre mesi, una nuova delibera di giunta modifica il progetto: il pump track scompare perché, dice la giunta, a seguito di incontri con utilizzatori-esperti di quelle discipline la pista è stata ritenuta poco funzionale. Quindi prima hanno fatto un progetto senza parlare con nessuno, poi a lavori iniziati scoprono che esistono degli esperti e questi cosa dicono? Scusate, ma il vostro progetto non è funzionale, non serve a niente, fermatevi e fate qualcos’altro. Si ridimensiona anche lo skate park (praticamente dimezzato come dimensioni ma non nel costo) tanto che i commenti sui social degli esperti che praticano questa disciplina parlano di sperpero di denaro pubblico". Debbi, Balestrazzi e Berselli sottolineano che invece del pump track si useranno "i soldi risparmiati per il rifacimento della pista da ballo dell’Amarcord e la realizzazione di una salutare area ‘fitness-calistenico" (attrezzi ginnici come sbarre e anelli). Della serie andiamo sul sicuro senza troppe novità strane. Diciamo che l’amministrazione non brilla certo per programmazione e chiarezza di idee: di solito gli esperti si sentono prima di progettare, non a cantiere aperto. I cittadini sono informati che si pensa di trasformare questo parco, un luogo pensato originariamente come parco urbano verde e tranquillo, in una area sportiva attrezzata?".

Matteo Barca