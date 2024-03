"Parco Amarcord, mozione su stop ai lavori respinta senza dire nulla"

A Casalgrande non si placano le polemiche tra il Pd e la maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Daviddi. Il gruppo di minoranza del Pd contesta nuovamente le scelte dell’amministrazione sul parco Amarcord. "Nessuna discussione in consiglio comunale sul parco Amarcord: presto escavatrici e betoniere", dicono dall’opposizione dopo la discussione della mozione che chiedeva di fermare i lavori. "Con triste sorpresa la discussione non c’è stata – sottolineano dal Pd –. Il sindaco, gli assessori e tutti i consiglieri di maggioranza hanno scelto di tacere, di non replicare e di non partecipare al dibattito: hanno respinto la mozione senza dire una sola parola. Questo atteggiamento è stato imbarazzante, non rispettoso e non degno dell’istituzione del consiglio comunale". Nei giorni scorsi anche Giuseppe Berselli (candidato sindaco del Pd) aveva criticato Daviddi. E proprio a Berselli ieri ha replicato Michele Brina, segretario della lista di maggioranza. "Ho appreso tramite stampa – evidenzia Brina – le dichiarazioni del candidato Pd Berselli e devo confessare che mi lasciano abbastanza perplesso. In primis quando si riferisce alla nostra amministrazione come governata da ‘un uomo solo al comando’ poiché questa affermazione potrebbe al limite essere fatta da chi ha partecipato alle dinamiche amministrative degli ultimi anni, dalle quali invece, a quanto ci risulta, Berselli è stato assente fino alla sua recente designazione a candidato da parte dell’onorevole Rossi. Trovo curioso che proprio oggi, in un’apparente amnesia generale, Berselli parli dell’uomo solo al comando, sistema che abbiamo cancellato scrivendo chiare regole di apertura e condivisione". Per Brina oggi "rivendichiamo con orgoglio di avere un’amministrazione aperta al dialogo e pronta a collaborare con chiunque sia interessato al bene della comunità, senza preclusioni".

m. b.