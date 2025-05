Parco Cervi, ripristinato il campetto. Nuovo canestro dopo i vandalismi

Un’anomala e giocosa sfida sportiva ha preso vita ieri pomeriggio al campo da basket del parco Cervi, in città: i giovanissimi cestisti della Pallacanestro Reggiana Academy hanno confrontato le proprie abilità con quelle del sindaco Marco Massari e di altri componenti della giunta cittadina, che hanno tirato a canestro inaugurando, con i ragazzi della squadra biancorossa, i nuovi anelli dello spazio dedicato a questo sport.

A causa di atti vandalici, infatti, il campo era inutilizzabile per giocare le partite ed è stato ripristinato grazie a un intervento che vede una collaborazione tra il Comune di Reggio e la Pallacanestro Reggiana nell’ambito del progetto ’We CaRE’, con la partecipazione di Gigli Costruzioni.

"Già da tempo We CaRE cerca di fare la sua parte per restituire alla città ciò che le è stato tolto e di cui ha bisogno", ha detto Emanuele Maccaferri, coordinatore del progetto. "Lo scorso anno abbiamo donato un’ambulanza, questa volta abbiamo restituito uno spazio per poter continuare a giocare a basket, grazie alla collaborazione di pubblico, privato e sponsor. Tutti insieme si può fare qualcosa per la città".

Si sono dilettati in tiri a canestro anche il vicesindaco Lanfranco de Franco e l’assessora alla Città storica e Sport Stefania Bondavalli, che ha sottolineato come "il ripristino del canestro del campo da basket al parco Cervi, uno dei luoghi per lo sport più frequentati in centro storico, è sicuramente un risultato importante di collaborazione pubblico-privato", ribadendo le parole di Maccaferri e aggiungendo come questa cooperazione abbia "garantito in tempi brevi, di rendere nuovamente agibile una struttura molto utilizzata da giovani e sportivi di ogni età. Il mondo sportivo ancora una volta ha saputo distinguersi per spirito collaborativo e impegno sociale mostrando intraprendenza e lungimiranza".

Sull’importanza dello sport nel vivacizzare positivamente la città, si è espresso anche il sindaco Massari: "Vivere i luoghi pubblici è una delle strategie più efficaci per incentivare la sicurezza urbana, e lo sport in questo caso è uno degli strumenti più utili per animare in maniera continuativa uno spazio così caro ai cittadini del centro storico quale il parco Cervi".

Attorniati dall’ammirazione dei ragazzini con la maglia della Pallacanestro Reggiana, erano presenti anche due atleti della prima squadra, Mouhamed Faye e Matteo Chillo, che non hanno mancato di dare consigli ai giovani rampolli del basket nostrano, intenti a dimostrare il proprio talento di nuove promesse. Presenti anche la presidente di Pallacanestro Reggiana Veronica Bartoli, Corrado Gigli, titolare di Gigli Costruzioni.

Anche il vicesindaco de Franco ha espresso la propria opinione positiva sull’iniziativa di ripristino del campo sportivo: "Voglio ringraziare la Pallacanestro Reggiana e Gigli Costruzioni per questa scelta di affetto verso la nostra comunità, affetto ricambiato dalla passione che i tifosi rivolgono alla squadra. Oggi restituiamo alla città uno spazio rinnovato grazie a questa sinergia, un modello che rappresenta una bella opportunità per riqualificare gli spazi pubblici e ripristinarne la vivibilità".

"Ringrazio un partner importante come Gigli Costruzioni per la preziosa collaborazione", ha concluso la presidente di Pallacanestro Reggiana Veronica Bartoli. "La nostra attenzione è da sempre rivolta ai più giovani, a quelli che saranno i giocatori, tifosi, appassionati e cittadini del futuro". Una giornata di festa, per uno spazio rinnovato per grandi e piccoli.