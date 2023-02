Il Comune di Novellara aderisce a un progetto per concedere gratuitamente l’area verde del parco Augusto Daolio a società e associazioni sportive per attività motorie e sportive. L’iniziativa rientra nel progetto per l’uso di parchi urbani per la creazione di aree non attrezzate ("Isole di Sport") messe a disposizione dai Comuni. Le società selezionate si impegnano a offrire nei weekend delle attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, terza età…) nel parco, secondo modalità definite dall’avviso pubblico. Inoltre, il parco sarà messo a disposizione delle società e associazioni per svolgere l’attività sportiva in favore dei propri tesserati durante la settimana. Previsto un finanziamento per le società selezionate. Domande da presentare entro le 12 del 24 febbraio. Per ogni informazione consultare il sito internet del Comune di Novellara.