Parco del Crostolo. La Casa delle Caprette riapre con gli animali

Riapre domenica la Casa delle Caprette. Al parco del Crostolo tornano e caprette, con la riapertura dell’area dedicata agli animali e collocata nell’oasi urbana di Reggio. Prevista una mattinata di festa per accogliere l’arrivo di sette caprette tibetane e di due asinelli, che verranno ospitati nello spazio tra la pista ciclopedonale lungo il torrente Crostolo e via Monte Cisa. A gestire lo spazio sarà l’Asineria-Asini di Reggio (come anticipato dal Carlino nelle scorse settimane).

Alle 10 ritrovo in piazza Prampolini per partire con una camminata con gli asini animata dalla banda di quartiere di Casa Bettola. Alle 12 il taglio del nastro del rinnovato spazio dedicato agli animali, con le autorità comunali. A seguire un rinfresco a cura del Comitato parco di via Monte Cisa e di Casa Bettola.

"Un ritorno molto atteso quello delle caprette nel parco – dichiara l’assessore Carlotta Bonvicini – arricchito dalla presenza degli asini di Massimo Montanari e soprattutto da una forte attenzione all’educazione ambientale e alla salute degli animali. Obiettivo della nuova assegnazione della gestione della Casa era proprio quello offrire al quartiere e alla città una nuova presenza sul territorio e nuove attività che potessero incontrare le aspettative dei residenti e dei tanti frequentatori del parco".

I gestori dell’Asineria-Asini aggiungono: "La Casetta delle caprette si inserisce in continuità con l’esperienza già sviluppata al parco del Mauriziano, all’insegna di una città che condivide con gli animali e gli spazi naturali un rapporto di continuità quotidiana e di frequentazione attraverso attività di educazione ambientale e animazione con gli animali". Al gestore è stata affidata non soltanto la cura degli animali presenti nella stalla e nel perimetro recintato, ma anche la manutenzione ordinaria e la pulizia delle aree circostanti il recinto e il parco adiacente. Sono previste inoltre attività didattiche e di animazione per coinvolgere bambini e famiglie, oltre che le scuole di ogni ordine e grado, partendo dall’infanzia. Inoltre sono in corso lavori per l’installazione del Portale di accesso ai percorsi ciclabili e pedonali del progetto nazionale Ducato Estense.

L’installazione, in prevalenza con strutture prefabbricate, ospiterà un punto di ristoro, uno spazio d’incontro e di informazione sul parco e sulle emergenze storico-architettoniche e naturalistiche del Ducato Estense, oltre a uno spazio di cura per biciclette. Il Portale è un servizio per i cittadini ma anche per i turisti interessati e diretti alle vestigia estensi restaurate e valorizzate.