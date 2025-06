Parco del Popolo . Inaugurati i nuovi bagni dopo anni di incuria: "Spesa da 55mila euro"

"Il parco è del Popolo, e il popolo ringrazia".

Dopo oltre sei anni di chiusura e degrado, i bagni pubblici dei giardini riaprono ufficialmente i battenti. Una manutenzione straordinaria da 55mila euro ha infatti restituito decoro e funzionalità a un servizio fondamentale per chi frequenta ogni giorno uno dei cuori verdi della città e per i tanti bambini che frequentano l’area giochi.

L’inaugurazione si è tenuta ieri pomeriggio con tanto di taglio del nastro – affidato simbolicamente a Paola, storica dipendente di Coopservice con 27 anni di servizio alle spalle – e piccolo buffet aperto ai presenti.

A fare gli onori di casa è stato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Lanfranco de Franco, affiancato da Sara Di Antonio, delegata all’ufficio sicurezza, e dalla consigliera comunale Francesca Boni, tra le figure che più hanno sollecitato e organizzato l’intervento. Presenti anche la consulta centro storico, il Gruppo controllo di comunità e il Comitato per il parco

"È un piccolo servizio, ma importante e molto atteso – ha detto de Franco –. Mi viene da fare un parallelismo con quello di custodia e noleggio bici in via cecati, che partirà il primo luglio: due oggetti che aspettavano di essere utilizzati e aprono in simultanea. Come genitore so quanto siano utili servizi come questi bagni, specialmente in un parco frequentato da famiglie e bambini. Ora sarà sempre presente una persona di presidio per l’apertura, la chiusura e le pulizie, grazie a Coopservice".

I nuovi bagni – separati tra uomini, donne e persone con disabilità – sono dotati di impianti completamente rinnovati, luce, scarichi rifatti, rampa per l’accesso disabili e fasciatoio pieghevole. L’orario estivo prevede l’apertura tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre in inverno il servizio sarà leggermente ridotto. L’utilizzo resta gratuito.

"Ma spesso – racconta chi lavora sul posto – le persone che vengono da fuori lasciano una mancia nei servizi di via della Croce Bianca".

Una riapertura che ha anche un valore simbolico e sociale. I bagni, infatti, sorgono in una zona che negli ultimi anni ha vissuto momenti difficili, spesso al centro di episodi di degrado.

"Proprio per questo – ha spiegato Sara Di Antonio – il parco è interamente mappato da telecamere e, se necessario, potenzieremo la videosorveglianza. All’interno della struttura, inoltre, è stato installato un pulsante che attiva una sirena di emergenza e contatta le forze dell’ordine".

Presente all’evento anche una rappresentanza del comitato ’Amici del Parco’, tra i promotori più attivi della riqualificazione. "Anni fa – raccontano – non c’era nemmeno una panchina in questo parco. Abbiamo scritto lettere e sollecitazioni. La partecipazione paga: oggi è un risultato di tutti".

Elia Biavardi