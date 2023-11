Parco del Popolo. Sessantadue piante per adornare i giardini del centro

Un investimento di 270mila euro con parte delle risorse del Pnrr per recuperare il Parco del Popolo, che da tempo mostra segni di incuria e degrado. Sono già stati realizzati i lavori che hanno portato al ripristino o la sostituzione delle panchine ammalorate e di punti illuminanti inadeguati, il posizionamento di nuovi raccoglitori dei rifiuti e la pulitura del monumento funerario dei Concordi, importante reperto di epoca romana.

In questa nuova fase il Comune interviene con la messa a dimora di 62 nuovi alberi, fra i quali i 12 ippocastani collocati intorno alla fontana dell’abate Ferrari Bonini, in buona parte a reintegraziane di alberature rimosse perché a fine ciclo vitale o seccate e quindi a rischio caduta; la sistemazione di aiuole, percorsi pedonali e il posizionamento di cordoli in corten ove necessari.

"Il rafforzamento del patrimonio vegetale è un’azione necessaria al mantenimento del più importante parco storico pubblico della città, il cui livello di complessità è significativo sul piano storico-paesaggistico quanto ecologico: avevamo promesso che ce ne saremmo occupati ed ora lo stiamo facendo, grazie anche al contributo del Pnrr – dice l’assessora alle Politiche per la Sostenibilità, Carlotta Bonvicini – L’implementazione del verde avviene con la scelta di essenze coerenti con il contesto naturalistico di pregio consolidato, e quindi con quello che è l’impianto storico dei Giardini. Alla messa a dimora di nuove piante, che risolvono alcune fallanze significative mai colmate da oltre 13 anni, come gli ippocastani attorno alla fontana, si affiancano interventi di cura dell’area verde per assicurare una maggiore qualità urbana a un luogo caro a bambini e famiglie e meritevole di grande attenzione".