Parco della Musica, progetto pronto

È ormai pronto il progetto di rigenerazione urbana che interesserà l’area del parcheggio di piazzale 2 Agosto, il piazzale delle corriere, via Circondaria e i due nuovi parchi (Parco Lungo le mura e Parco della Musica) di Correggio.

Si tratta di un progetto che rientra nel bando regionale per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane e nella rassegna ’Seminiamo il futuro’ del Comune di Correggio sui temi legati alla sostenibilità ambientale.

Lunedì 10 marzo alle 21 al centro sociale XXV Aprile il Comune ha organizzato un incontro pubblico per presentare il progetto.

Nei giorni scorsi, infatti, sono stati visti tecnici e amministratori pubblici in quella zona per osservare i luoghi e definire misure e situazioni su cui intervenire.

Il progetto, annunciato l’anno scorso, prevede un quadro economico di due milioni e mezzo di euro, puntando a creare un corridoio ecologico che collega la campagna al centro storico della cittadina.

Si potrà finalmente attuare il primo stralcio del Parco della Musica – annunciato da anni ma rimasto per il momento ancora sulla carta – interessando un’area di circa quattro ettari, che si svilupperà nella zona compresa tra via Campagnola e via Carletti, a nord del palazzetto e del polo scolastico.

Si prevede poi la riqualificazione di piazzale 2 Agosto, con la messa a dimora di alberi e arbusti, la riduzione di aree impermeabili con nuove aiuole, trasformazione di parcheggi esistenti in parcheggi verdi drenanti e lo spostamento dell’area autobus nello spazio tra il palasport e l’edicola, per garantire maggiore sicurezza degli utenti e migliore gestione del traffico evitando la commistione tra mezzi pesanti e mobilità ciclabile e pedonale.

Il secondo parco è previsto "lungo le mura", nell’attuale prato verde di poco più di duemila mq che si affaccia su via Circondaria, oggi utilizzato in modo parziale dai soli studenti del Convitto, e che vuole diventare uno spazio di biodiversità.

I due parchi saranno collegati attraverso la riqualificazione delle aiuole del piazzale San Rocco e di via Circondaria nell’ottica di realizzare un corridoio più verde, con aiuole drenanti e allestite con piante e fiori resistenti alle condizioni di siccità e caldo.