Parco delle Caprette Tornano gli animali e arriva il bici-grill

Caprette e asini torneranno nel parco più amato dai reggiani. Dopo un anno di ’orfanità’ i bimbi e le famiglie di città e provincia potranno riassaporare la gioia di una passeggiata nel verde del lungo-Crostolo. A ridare vita all’area sarà Aria Aperta snc, che fa capo a Massimo Montanari ed Eugenia Dall’Aglio della nota ’asineria’ del Mauriziano. E, tra sistemazione e allestimento degli spazi, è previsto che gli animali ricompaiano da ottobre, con i lavori che partiranno a settembre.

Il Comune aveva messo sul piatto un contratto da 22.130 euro annuali (più Iva al 22%) per tre anni (rinnovabili). Un bando che si è chiuso il 16 giugno scorso e per il quale è arrivata una sola offerta: la loro.

L’affidatario – si leggeva nel bando – "dovrà garantire che gli animali di sua proprietà siano costantemente presenti nel parco durante tutto l’arco dell’anno, regolarmente custoditi da personale in numero adeguato; che gli animali durante il giorno siano custoditi dentro o fuori dalla stalla, ma comunque all’interno dell’area recintata, e la sera siano fatti rientrare nella stalla. In più, dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria delle aree circostanti il recinto delle caprette e quindi del parco adiacente".

L’obiettivo – diceva nelle scorse settimane al Carlino l’assessore Carlotta Bonvicini – "è quello di ritornare a un’offerta più vicina agli abitanti del quartiere. Verrà poi costruito un baretto con anche possibilità di fare noleggio bici. Era già uscita la gara per appalto dei lavori (anche quella andata deserta per l’aumento dei costi dei materiali). Ma ora siamo pronti a un nuovo affidamento". È già in corso, infatti, la costruzione di un chiosco per la somministrazione di cibo e bevande fra il recinto degli animali e l’area go-cart e quella di un bici-grill, dove si potranno affittare monopattini e due ruote. "Anche in questo caso siamo riusciti ad aumentare il budget per i lavori, poi dopo (in autunno credo) la gestione", assicurava Bonvicini.

Esulta anche Giuliano Passini, presidente del comitato di via Monte Cisa: "Ci aspettiamo molto in realtà da queste novità. Massimo Montanari è molto attivo a Reggio con i giovani, ma anche con tutte le attività che propone. È la persona giusta – commenta –. Abbiamo pensato di inaugurare di nuovo questo luogo, quando sarà pronto, facendo una sorta di corteo degli animali partendo dal centro di Reggio, camminando per viale Umberto I e facendo seguire tutta la cittadinanza. Speriamo di non avere problemi di sicurezza". Un presidio fisso e animato di cui il parco ha molto bisogno. "Una presenza costante serve, quando i luoghi vengono abbandonati aumentano i problemi e le brutte frequentazioni – chiosa Passini –. Vedremo se Massimo Montanari, il bici-grill che stanno costruendo in questi giorni (poi il prefabbricato verrà portato in loco) e la nostra associazione sapranno risollevare assieme il parco e dargli il valore che merita".

