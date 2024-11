Parco di San Rocco, squarciata la tensostruttura

Si allunga l’elenco dei vandalismi nella Bassa Reggiana. Lo scorso fine settimana è accaduto alla tensostrutture del parco pubblico attrezzato a San Rocco di Boretto. Ignoti hanno preso di mira la tensostruttura, che viene utilizzata tutto l’anno per eventi vari, soprattutto a scopo benefico con importanti progetti di solidarietà e per la comunità locale. Ma persone, ancora ignote, hanno tagliato la plastica di copertura delle pareti laterali con degli oggetti taglienti (foto). Hanno all’ingresso della tensostruttura e anche in altre parti dell’impianto, lasciando degli squarci piuttosto evidenti. Il gesto vandalico ha comprensibilmente provato la rabbia delle persone che, come volontari, si occupano di quell’area, oltre che di numerosi cittadini. Sono state avviate indagini per cercare di risalire agli autori del danneggiamento.