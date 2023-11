Parco don Andreoli prende forma: "L’arena sarà un’aula all’aperto"

Proseguono a Rubiera i lavori del progetto di riqualificazione del parco don Andreoli. Un intervento importante, realizzato dal Comune di Rubiera, iniziato in ottobre.

Il sindaco Emanuele Cavallaro ha spiegato che in queste settimane "è in corso la realizzazione della nuova arena centrale al posto dell’ex fontana che sarà utilizzabile come aula all’aperto dalle scuole vicine, ma anche e soprattutto come luogo dove fare spettacoli e attività in particolare nei mesi estivi, in modo da rivitalizzare questo spazio verde nel cuore del paese. L’arena sarà a disposizione per iniziative, animazione e lezioni per gli studenti delle scuole medie".

Sono inoltre in corso i lavori di potenziamento dell’illuminazione sempre al parco don Andreoli: è stato già collocato un nuovo palo centrale per garantire una maggiore sicurezza e ne saranno installati altri più piccoli lungo i pedonali.

"Sono stati tolti alcuni arbusti rispettando le indicazioni delle autorità sanitarie – sottolinea il primo cittadino Cavallaro –. Nelle prossime settimane sarà potenziato pure il sistema della videosorveglianza. Continua la creazione di nuovi percorsi ciclopedonali con ripristino di quelli esistenti nonché il rifacimento dei vialetti. In cima alla collinetta è stata realizzata la base in cemento per ospitare il futuro chioschetto che sarà un nuovo punto di riferimento per il parco". I lavori saranno terminati entro dicembre.

Matteo Barca