Parco Europa, una festa per inaugurare il chiosco

Una festa molto partecipata ha accompagnato l’apertura ufficiale del Busa Bar, il nuovo chiosco di proprietà comunale che è stato affidato alla gestione della cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio. Si trova al Parco Europa, una vasta area verde attrezzata nel centro storico di Bagnolo, che da tempo attendeva l’attivazione di un luogo di ritrovo: non solo per offrire un servizio di ristorazione in quella zona, ma soprattutto per garantire la presenza di un "presidio", un punto di riferimento utile pure ad aumentare la sicurezza in una zona che in passato è stata troppo spesso teatro di vandalismi, spaccio di droga, casi di bullismo e di altri reati.

Con il taglio del nastro si è aperto un vero e proprio luogo di incontro immerso nella natura, in un parco frequentato, ma ora dispone di un ulteriore servizio da poter offrire alla cittadinanza.

Il Busa Bar nasce dall’interesse della cooperativa sociale reggiana, attraverso il suo "Ramo B", di promuovere attività imprenditoriali compatibili e a misura di persona. In particolare, il chiosco Busa Bar intende unire imprenditorialità sostenibile, socialità, solidarietà e compatibilità ambientale.

La festa di inaugurazione, alla presenza del sindaco Gianluca Paoli, si è unita pure al momento di saluto tributato al dottor Marwan Hamarneh, storico pediatra del paese, in pensione da alcuni giorni dopo quarant’anni di lavoro. A lui i genitori hanno donato due quadri del disegnatore bagnolese Francesco Faccia, uno dei quali lo raffigura nel suo studio intento a prendersi cura di tanti bambini.

Antonio Lecci