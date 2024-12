Parco fotovoltaico in Parlamento: l’interrogazione di Vinci (Fd’I)

Il "Progetto Giambattista" arriva in Parlamento dopo che i consiglieri comunali di Alternativa Civica hanno lanciato un appello ai deputati e ai senatori reggiani di portare all’attenzione del Ministero dell’Ambiente i problemi connessi al maxi parco agrivoltaico che Lilo Solar srl intende realizzare nell’area di fronte a Villa Spalletti, a nord della Via Emilia. Il primo ad aver risposto è Gianluca Vinci (Fd’I) che ha presentato un’interrogazione risposta scritta al ministro Gilberto Picchetto, in cui si porta Giambattista come paradigma delle criticità che si registrano "specialmente nelle aree rurali tradizionali del nostro Paese appartenenti a piccoli comuni a grande vocazione agricola ed agroalimentare tipica e tradizionale".

Vinci - ricordando che l’estensione del parco sarà di circa 175 ettari, di cui oltre 81 di pannelli - sottolinea che "la principale perplessità del progetto è relativa alla notevole estensione territoriale rispetto alla dimensione del comune di Sant’Ilario: l’impianto occuperebbe il 4% dell’intero territorio comunale, senza tenere conto che nello stesso comune sono in via di realizzazione almeno altri due impianti su aree agricole". Il meloniano parla del pregio delle foraggere locali legate alla produzione di Parmigiano Reggiano doc e chiede a Picchetto se non ritenga opportuno "effettuare un eventuale approfondimento relativo alla realizzazione dell’impianto, al fine di individuare alternative progettuali in termini localizzativi e soprattutto dimensionali oltre che tecnologici, considerando con particolare attenzione il forte impatto paesaggistico".

E proprio stasera i parlamentari reggiani incontreranno i cittadini per discutere dei problemi connessi a Giambattista: l’appuntamento è alle 21 nella sala civica di Calerno, dove si svolgerà un’assemblea dal titolo: "Le sfide della transizione ecologica. Rivedere gli interventi e le procedure su agri e fotovoltaico per una pianificazione che coinvolga i territori".

Le parole usate da Vinci riecheggiano nelle contro-osservazioni presentate dalla Regione al progetto, il cui iter è nella fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Dopo una prima opposizione degli enti locali (in primis Comune, Provincia e appunto l’amministrazione dell’Emilia-Romagna), la Lilo Solar ha integrato la documentazione e modificato alcuni aspetti del progetto. Ma sia da Palazzo Allende che da Bologna è arrivata una nuova bocciatura. La Regione scrive che appare necessario che "il progetto sia rimodulato per essere conforme alla disciplina regionale prevedendo una riduzione della superficie territoriale coperta dai pannelli o un aumento delle aree agricole asservite al fine di rientrare nella misura massima del 10% di aree occupate dai pannelli rispetto a quelle in disponibilità alla Lilo Solar".

