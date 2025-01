Parco fotovoltaico: "Sentenze del Tar da valorizzare"

"Le recenti sentenze del Tar di Parma che hanno bocciato le proposte di fotovoltaico a terra sul territorio di Calerno, possono essere utili anche per ridimensionare il ben più ampio e impattante progetto di agrivoltaico proposto sull’area Spalletti". Questo il messaggio inoltrato forte e chiaro dal gruppo Alternativa Civica Per Sant’Ilario e Calerno. "Per questo abbiamo provveduto a inviare copia delle sentenze al presidente della commissione Pnrr-Pniec Massimiliano Atelli e alla responsabile del procedimento di valutazione di impatto ambientale Claudia Pieri presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica" aggiungono.

Oggetto del dissentire è il progetto dell’impianto denominato ’Giambattista’, che sorgerebbe a Nord della via Emilia. Secondo Alternativa Civica, l’aspetto più rilevante delle sentenze riguarda il principio del necessario bilanciamento tra due esigenze: "La diffusione delle energie rinnovabili da un lato e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico dall’altro". Il gruppo si dice confortato dalla posizione assunta dal Tar: "Queste argomentazioni confermano l’erroneità e la pericolosità dell’ipotesi avanzata dalla Regione – spiegano – secondo la quale, come espresso nel parere rilasciato come valutazione conclusiva della proposta progettuale, si potrebbe semplicemente stralciare una piccola porzione dell’impianto. Occorre che il comune di Sant’Ilario chieda alla Regione di ritirare la propria proposta e che si faccia parte attiva nei confronti dell’impresa, per offrire una soluzione condivisa che elimini la parte che ricade tra la via Emilia e la ferrovia".