Parco Nazionale e Benedettini uniti per la Pietra

Parco Nazionale e Benedettini di Parma impegnati per il futuro della Pietra di Bismantova. Un appuntamento, quasi un pellegrinaggio, quello che ha coinvolto una delegazione del Comune di Castelnovo Monti e del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano che hanno visitato la mostra ’Correggio 500’ e, a seguire, il Monastero di San Giovanni Evangelista a Parma. Accolti da don Agostino e dal fotografo Lucio Rossi, ideatore e creatore della mostra, il gruppo ha potuto visitare anche diversi locali e angoli del Monastero dove, nonostante la posizione centralissima, regna un silenzio solenne e rigenerante. Dopo aver ammirato la cupola con il rinomato affresco di Correggio, nella Chiesa attigua si è svolto il momento più rilevante dell’intero pomeriggio: l’incontro con il priore dell’ordine, padre Francesco Larocca. Un incontro ideato come punto di partenza di un più ampio confronto per cercare di ricostruire il ruolo, l’importanza e il peso della presenza secolare dei benedettini alla Pietra di Bismantova, luogo sacro di dantesca memoria . "Ricostruire il valore di ciò che è venuto meno - ha dichiarato il Presidente del Parco, Fausto Giovanelli - per restituire il più possibile all’Eremo di Bismantova il suo stato storico, ma anche spirituale ed umano". A questa giornata farà seguito una visita dello stesso priore dei Benedettini all’Eremo e alla Pietra la cui sommità rimane tutt’oggi in parte proprietà dell’ordine religioso dei Benedettini di Parma.

s.b.