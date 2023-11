Parco nazionale, patto d’amicizia con la Cina

Sbarca in Cina il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano: sottoscritto un ‘patto di amicizia’ tra Parco Nazionale e il Pingxiang Wugong Mountain. L’intesa non poteva che avvenire alla Pietra di Bismantova dove un pomeriggio si è parlato in cinese e in italiano. "Abbiamo scelto il Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano perché è molto noto in Cina, selezionato anche per le attività di conservazione, di cui abbiamo letto e sulle quali vorremmo collaborare. - ha detto Chen Qiong direttrice 47enne del comitato di gestione del Parco nazionale cinese Pingxiang Wugong Mountain – Il nostro Parco Nazionale si vuole aprire al mondo".

Nasce una nuova collaborazione tra i due parchi all’insegna della conservazione della natura, turismo e mantenimento delle persone nel territorio. Il Parco nazionale Pingxiang Wugong Mountain è uno dei più grandi della Cina: localizzato a sud est della città cinese di Pingxiang, nel sud del Paese, è esteso per 1480 km quadrati su due regioni, ricco di montagne rocciose, fiumi e cascate, foreste e praterie. La visita della delegazione cinese ha contemplato anche una visita alla Pietra di Bismantova e al Centro Laudato Si’. Il presidente del Parco, Fausto Giovanelli "Da qui auspichiamo possa nascere una importante sinergia di scambi e cooperazione". s.b.