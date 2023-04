Parco Nenni, area per lo sgambamento cani Dal Comune 7mila euro, allestimento di Sabar

E’ stata realizzata una nuova area per lo sgambamento cani a Brescello. Si tratta di una struttura realizzata dal Comune al parco Nenni, con ingresso da via Fratelli Cervi, in paese, con l’allestimento curato da Sabar. L’investimento pubblico per questa area ammonta a circa 7mila euro. Nei giorni scorsi,

il sindaco Elena Benassi e alcuni cittadini – ovviamente accompagnati dai loro amici a quattro zampe – hanno presenziato alla breve cerimonia di inaugurazione. L’area, che è stata recintata per poter garantire un’adeguata sicurezza anche quando i cani non sono tenuti al guinzaglio dai loro proprietari, è attrezzata con erogazione idrica, oltre che con appositi spazi per gli animali e i loro padroni.