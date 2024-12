Parco Pineta di Casina: danni ingenti e necessità di messa in sicurezza dopo il maltempo

Momento molto difficile per il Parco Pineta di Casina: a seguito del maltempo e delle nevicate dei giorni scorsi sono caduti diversi alberi e rami ed è rimasto danneggiato seriamente anche il bar-chiosco sotto la pineta, come spiega il Presidente dell’Associazione Effetto Notte, Filippo Gregori.

"Si è trattato – precisa – di una precipitazione consistente; ma più che la quantità di neve caduta, si è trattato della qualità, ossia di neve molto pesante. Una parte di conifere che compone il bosco è stata messa a dimora ormai 100 anni fa, in particolare i pini neri. Diversi alberi quindi presentano una certa fragilità, sono sottili e non hanno più l’elasticità di un tempo, quindi sono soggetti a rotture. Infatti si sono spezzati diversi tronchi e rami. Circa 8 anni fa si era già verificata una situazione simile dove era caduto addirittura un numero maggiore di alberi. In quest’ultima nevicata un albero è caduto su una parte della copertura del chiosco causando un danno consistente. Per fortuna almeno non è stato interessato l’ex bocciodromo, ma parliamo di una situazione problematica".

Una situazione di fragilità che preoccupa anche il sindaco di Casina, Stefano Costi in quanto il Parco Pineta di Casina (di proprietà del Comune), dopo questo evento disastroso, necessita di un intervento di ripristino dell’ordine e messa in sicurezza, eliminando le piante fragili. "Intanto abbiamo emesso un’ordinanza di divieto d’ingresso al Parco – ha detto il sindaco Costi - perché in questo momento il rischio di caduta rami e alberi è piuttosto elevato. Pare sia stato danneggiato solo il tetto della struttura, intendiamo intervenire appena possibile in quanto già disponiamo di 500.000 euro assegnati dalla Regione per la sistemazione e ristrutturazione dell’ex bocciodromo già molto utilizzato per eventi nella stagione estiva".

Il primo intervento, secondo il sindaco Costi, sarà rivolto all’eliminazione degli alberi a rischio caduta. Dello stesso parere è il presidente Gregori che aggiunge: "Si tratta di un ambiente delicato, già da alcuni anni abbiamo chiesto al Comune e all’Unione montana di intervenire con diradamenti, anche perché i pini neri piantati nei primi anni ’30, oltre ad essere anziani, non sono più adeguati all’evoluzione climatica".