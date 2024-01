Parco, progetto Green Community: oltre 26mila ettari certificati per la gestione forestale sostenibile

Si è discusso ieri del valore delle foreste, al convegno promosso dal Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano nella sede di Sassalbo (Fivizzano), sono risultati certificati oltre 26.000 ettari di foreste in Appennino per la gestione forestale sostenibile e servizi ecosistemici. Sono ben 30 i proprietari e gestori di foreste aderenti al Gruppo di Certificazione "Appennino Tosco-Emiliano" che ieri hanno ottenuto i certificati di gestione forestale sostenibile/responsabile dei servizi ecosistemici a Sassalbo. Il gruppo di imprese, grazie anche al progetto Green Community Lunigiana, coordinato dall’Unione Montana di Comuni Lunigiana, è stato così in grado di certificare per la gestione forestale sostenibile oltre 26.200 ettari di territorio ricompresi all’interno del perimetro della Riserva di Biosfera Mab Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano. I certificati sono stati consegnati da Csi, ente certificatore di parte terza incaricato dal Parco, che ha verificato come la gestione di queste foreste rispetti principi, criteri e indicatori previsti dagli standard internazionali per la gestione sostenibile/responsabile come Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (Pefc) e il Forest Stewardship Council (Fsc). Alessandro Zampolini, presidente dell’Uso civico di Cerreto, 790 ettari tra Cerreto Alpi e Cerreto Laghi sull’Appennino reggiano, ha precisato: "La nostra certificazione ci dà grande soddisfazione, abbiano creduto fortemente in questo percorso di sostenibilità, estremamente attuale nel contesto di cambiamento climatico attuale. Noi abbiamo scelto di ritardare il taglio degli alberi favorendo così lo stoccaggio di anidride carbonica. Le premialità che ci giungeranno saranno in linea ai fini sociali del nostro uso civico: opereremo sulla zona del Lago Pranda, che ha una grande fruizione turistica, sia sul tema della riqualificazione dei parcheggi sia col miglioramento delle piste da fondo e, auspichiamo anche a una possibile funzione ludica destinata ai più piccoli. Non mancheremo naturalmente di prestare anche attenzione alla conservazione della biodiversità delle nostre foreste".

s. b.