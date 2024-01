"Parco rinnovato, fatevi avanti con proposte"

Il Comune di Rubiera chiede ai cittadini di farsi avanti con idee e proposte per valorizzare l’arena e il chiosco al parco don Andreoli. Sono infatti quasi finiti i lavori di riqualificazione del parco don Andreoli a Rubiera. È stata realizzata una nuova e piccola arena destinata a un’aula all’aperto per le scuole alla mattina, a disposizione per piccoli spettacoli e iniziative in tutti gli altri momenti della giornata e della serata. Contemporaneamente è stata costruita una piazzola pensata per ospitare, almeno nei mesi più caldi, un chiosco bar per animare e presidiare al meglio il parco. "Il parco ora si presenta più ‘aperto’, accogliente e devo dire che anche ieri mattina abbiamo ricevuto diversi complimenti per gli interventi eseguiti – sottolinea il sindaco Emanuele Cavallaro – . Al centro, dove tanti anni fa c’era una fontana, ora è stata creata una piccola arena spettacoli. Quando ancora questo era il campo da calcio del paese lo chiamavano Camp Vèc. Quindi mi pare ovvio che questa sia l’Arena Camp Vèc". La mattina sarà eventualmente utilizzata dalle scuole per le lezioni all’aperto, ma è anche il posto dove sarà possibile organizzare spettacoli, concerti, performance, balli. L’amministrazione ha quindi pensato di chiedere ai rubieresi idee e proposte su come animare questo luogo del paese. "Se poi ci fossero rubieresi – spiega il sindaco Cavallaro – che vogliono esibirsi, oltre che segnalare, sono i benvenuti. Oltre all’arena nel parco è stato realizzato anche uno spiazzo pensato per accogliere un chioschetto bar, nei mesi primaverili ed estivi. Un modo per dare un servizio importante al parco stesso, migliorandone anche il presidio. Anche su come fare il chiosco crediamo sia utile sentire le idee dei cittadini". Sul sito internet del Comune è stata già attivata una pagina con un form per lasciare idee e segnalazioni: serviranno nelle prossime settimane per il percorso di ‘attivazione’ del nuovo progetto dell’amministrazione. Per il Comune la raccolta di idee, che vuole semplicemente raccogliere la partecipazione dei cittadini, non sostituisce eventuali procedure ad evidenza pubblica, selezioni o altri passaggi amministrativi necessari. Intanto Cavallaro conferma l’ultimazione dei lavori al parco don Andreoli: "Manca qualche ulteriore lampioncino – evidenzia Cavallaro – da montare dopo il potenziamento dell’illuminazione con il grande palo centrale con alcuni potenti fari a led".

Matteo Barca