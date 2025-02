"Parco Santa Maria modello per tutti"

Chiede un impegno condiviso, la candidata consulte Barbara Bizzarri: "I cittadini chiedono all’amministrazione di ascoltare le istanze in tema di cura della città mostrando disponibilità a fare la propria parte, consapevoli che il degrado genera altro degrado. Per la cura delle aree verdi, che spesso versano in un avvilente stato di incuria, si potrebbe pensare di estendere il modello virtuoso di gestione del Parco Santa Maria da parte dell’associazione Via Roma Zero. Un’altra situazione più volte segnalata, riguarda gli edifici sfitti, sia pubblici che privati, in condizioni di abbandono e fatiscenza. Sarebbe auspicabile una sinergia delle due componenti che può sfociare in una co-progettazione su interventi mirati di riqualificazione e rigenerazione degli stessi"