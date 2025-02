Parco Tegge, domani la raccolta fondi per la popolazione di Gaza

Al Parco Tegge di Felina domani pomeriggio si svolgerà un’iniziativa benefica a favore della popolazione di Gaza. Organizzano l’evento di solidarietà, la Montagna Antifascista, La Marmacola e il Tree Dom, in collaborazione con l’associazione ONG - PCRF Italia. Durante l’incontro ci saranno testimonianze dirette, la proiezione di filmati e diapositive con l’intento di divulgare la verità sulla situazione di Gaza e Cisgiordania. "A Gaza la situazione è drammatica per 2,5 milioni di persone, con oltre 50.000 morti, la maggior parte dei quali rappresentati da donne, bambini, giovani e anziani – spiegano –. Lo scopo della serata è anche quello di raccogliere fondi per la popolazione palestinese, fondi che verranno devoluti direttamente alla Ong Pcrf, associazione degli Stati Uniti con sede anche in Italia, che da 25 anni progetta missioni umanitarie, sanitarie e culturali, oltre a costruire importanti strutture, scuole, luoghi di cultura e ospedali per bambini".

L’inizio dell’evento è previsto alle 17, con la proiezione di filmati e le testimonianze, a seguire si svolgerà la cena, a scopo benefico, a base di polenta con 5 tipi di sugo, cous cous alle verdure, bevande incluse. Costo della cena a persona: adulti 20 euro, ragazzi fino a 11 anni 10 euro, bimbi fino a 6 anni gratis. Prenotazione obbligatoria: tel. 0522 814964, per informazioni: Mattia Rontevroli: montagna antifascista.

