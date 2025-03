Parco XXV Aprile: l’iniziativa: "A tenerlo pulito ci pensiamo noi"

A Salvaterra otto cittadini hanno aderito al progetto di ‘Cittadinanza attiva’ per tenere in ordine e pulito il parco XXV Aprile. I volontari impegnati sono Davide Lugli, Giovanni Castaldo, Davide Ruozzi, Fabio Fichele, Luca Ferrari, Luigia Guerra, Simone Giorgi e Davide Zecchini: hanno dato la loro disponibilità ad impegnarsi per il benessere e cura della frazione in cui vivono. Un’attività sostenuta dal presidente del consiglio di frazione di Salvaterra Luca Ferrari: "Ritengo sia importante poter dare evidenza a questa iniziativa. Non solo per il valore che certi gesti hanno e che vanno al di là della mera socialità di una frazione come la nostra. L’idea di impegnarsi per manutenere il parco XXV è un modo per lanciare un messaggio alla cittadinanza ad essere proattiva nel prendersi cura del bene comune nel senso più ampio del termine".

Esprimono soddisfazione gli assessori Marco Cassinadri e Domenico Vacondio: "Accogliamo con favore l’attività che il gruppo di volontari guidati dal presidente Ferrari svolge da qualche tempo a Salvaterra. L’amministrazione riconosce e valorizza la fondamentale funzione sociale del volontariato svolta sul territorio comunale sia singolarmente che in forma associativa". Il Comune si è dato come obiettivo quello di sviluppare ulteriori forme di collaborazione con volontari per "favorire ulteriormente la partecipazione attiva in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione dei servizi che siano di sua precipua competenza", dicono gli assessori.

m. b.