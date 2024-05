Pari per Palfinger. Poviglio, doppio hurrà

Una vittoria ed un pareggio per la Palfinger Reggio Emilia nella trasferta sarda di Sassari. Opposti ai padroni di casa della Catalana Alghero, i cittadini cadono 9-8 al termine di una gara-1 decisamente in altalena, dove dopo un ottimo avvio (5-0 nella quinta ripresa), la squadra di Biagini si arrende alla rimonta avversaria, che si concretizza con un parziale di 2-8 tra ottavo e nono inning. La riscossa della Palfinger arriva nella rivincita pomeridiana: i bianco-rossi, guidati sul monte di lancio da Madan, non concedono nulla in attacco agli isolani e, dopo il 4-0 del primo inning, dilagano nel finale, con un 11-0 che non ammette repliche.

Fa doppietta, invece, la Platform-Tmc Poviglio, che parte col piede giusto nella sfida interna mattutina su Settimo Torinese, regolata 8-5 dopo aver condotto fin dalle prime battute; decisamente più equilibrata la seconda sfida, con Poviglio sotto 3-2 in avvio ma capace di ribaltare il punteggio imponendosi 5-4.