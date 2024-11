Parisi: "Sul clima troppi interessi in ballo"

Un Teatro Valli tutto esaurito, tanti i giovani affacciati ai palchi, per ascoltare Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, in una Lectio Magistralis dal titolo "Scienza, democrazia, educazione".

Una lezione molto appassionata sul futuro dell’umanità che si è conclusa con la consegna del Primo Tricolore da parte del sindaco Marco Massari al premio Nobel.

"Sono le disparità sociali – ha detto Giorgio Parisi – le principali cause che impediscono gli interventi necessari a contrastare i cambiamenti climatici. Troppi sono gli interessi in ballo. Superiori perfino rispetto al rischio di un’estinzione di massa. Come quella dei dinosauri. Parlando con Papa Francesco di questo problema, mi ha detto: ’I governi se ne infischiano dei cambiamenti climatici’. Devo dire che il Papa ha disegnato perfettamente la situazione. Si dovrebbe iniziare a riflettere e a prendere coscienza che inondazioni, frane e incendi non sono altro che un assaggio di quello che vedremo nei prossimi anni e con cui dovremo fare i conti. Perché già quello che sta accadendo - sottolinea Giorgio Parisi - sta influenzando la vita di tante persone. Il problema è sempre lo stesso e già lo abbiamo visto in tempo di covid: fino a quando gli ospedali non erano pieni non è stato possibile prendere provvedimenti".

Una difficoltà che Giorgio Parisi imputa soprattutto alla poca fiducia nella scienza da parte dell’intera comunità mondiale, a fronte però di un’imperante tecnologia che sta cambiando la vita di tutti.

"Penso – ha continuato il premio Nobel – che andrebbe coltivata la fiducia nella scienza. Inserendo tra le materie di studio, già dai primi anni di scuola, la storia della scienza, i progressi che sono stati fatti nel corso dei secoli. Anzi, già da piccolissimi i bambini dovrebbero avere la possibilità di sperimentare, di fare esperienze per avvicinarsi alla scienza. Per imparare a leggere la realtà, il mondo. Negli Stati Uniti d’America è fortissimo l’antiscientismo. Una volta, parlando con Nancy Pelosi e confrontandomi con lei su questa questione mi confidò il suo pensiero: ’Credo che alla fine la cosa si riassuma solo con la contrapposizione tra Democratici e Repubblicani, dove i primi si fidano della scienza e i secondi no’. E questo atteggiamento è fortemente dannoso, avendo come obiettivo contenere il cambiamento climatico. Ho citato gli Stati Uniti, perché il contrasto al fenomeno dovrebbe essere maggiormente affrontato dai paesi più ricchi, che hanno maggiori risorse rispetto a quelli più poveri. Ma sono proprio questi a non voler rinunciare ai privilegi. La crescita economica e il Pil sono le uniche cose che interessano. Ma per garantire un futuro all’umanità, ai nostri giovani è necessario cambiare. Andare verso un mondo solidale, senza guerre, riscoprire un istinto di conservazione. Pensare al progresso in termini di felicità e saggezza. Insomma - conclude il premio Nobel - : ricordare la nostra umanità e dimenticare il resto".