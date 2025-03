Parità di genere sul posto di lavoro. Se ne discute con docenti e amministratori

Questa sera, alle 20.30, la sala Gino Strada di Casalgrande ospiterà un momento di approfondimento sul tema della parità di genere sul posto di lavoro. E’ organizzato dall’assessorato alla cultura e pari opportunità di Casalgrande in collaborazione con l’ufficio cultura e il patrocinio della Provincia. L’iniziativa chiude la rassegna ‘Donna, Forza, Libertà’ dell’amministrazione per la giornata internazionale della donna.

La serata avrà come focus i risultati del primo Osservatorio provinciale contro le discriminazioni di genere in ambito lavorativo realizzato dalla Provincia in partnership col dipartimento di comunicazione ed economia di Unimore attraverso fondi regionali destinati a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica delle imprese.

Dialogheranno il prof di Unimore Massimo Neri, direttore scientifico dell’Osservatorio e Claudia Martinelli, consigliere provinciale. Il dibattito sarà coordinato dal vicesindaco Valeria Amarossi. L’assessore alle pari opportunità Graziella Tosi porterà il saluto dell’amministrazione: "Il lavoro svolto da Provincia e Università, in sinergia con i partner coinvolti, ha rappresentato una collaborazione fra enti da valorizzare anche in futuro".

m. b.